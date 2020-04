Giulia De Lellis rivela: "Con Damante è un caos. Sto cercando di capire"

Cosa ne pensa l’autore

Stefania Angela Ferrara - Le coppie nate dai programmi televisivi mi faranno sempre dubitare della reale sincerità dei sentimenti che dicono di nutrire. In un periodo come questo, dove non ci sono molti modi per apparire e mettersi in mostra, casualmente succede che Giulia De Lellis e Andrea Damante tornino insieme. Alcune settimane a parlare di loro e quando poi le attenzioni si affievoliscono, cosa succede? Che la De Lellis si dichiara confusa...