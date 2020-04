Giulia De Lellis rivela quando ha perdonato Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia del momento. I due, dopo essersi ritrovati, hanno dato vita ad un gossip con il quale, non nascondiamolo, hanno anche un po’ giocato affinché venisse alimentato sempre più, prima di uscire definitivamente allo scoperto. Dapprima hanno lanciato indizi e poi pian piano gli indizi sono diventati prove, fino ad arrivare ad oggi, dove tutte le tessere del puzzle sono al loro posto e i due ormai non si nascondono più.

Andrea e Giulia si sono conosciuti a “Uomini e Donne“, dove lui era il tronista di turno e lei la sua corteggiatrice e poi scelta. Hanno vissuto una storia d’amore intensa e travagliata, lasciandosi e facendo pace diverse volte, soprattutto a causa dell’infedeltà di Andrea, infedeltà rimarcata dalla De Lellis in un libro da lei scritto, fino al dolce epilogo a cui tutti abbiamo assistito.

Gli amici della coppia assicurano che Damante non riesce a stare senza Giulia e viceversa. I due hanno un seguito di fan da capogiro e così i “Damellis“, come vengono rinominati dai loro seguaci, una motivazione a tutto ciò dovevano pur darla e così dopo Andrea è stata la volta di Giulia. La De Lellis, ha dato vita ad un botta e risposta su Instagram nel quale ha chiesto ai suoi followers di porle alcuni quesiti, quesiti ai quali ha risposto senza remore.

E così l’influencer ha parlato a cuore aperto ai suoi fan, confessando quando ha veramente perdonato il dj, se riscriverebbe ancora il suo libro e soprattutto come procede oggi il rapporto con Damante. In merito al libro, Giulia ha ammesso che lo riscriverebbe sena problemi perché infondo le ha fatto bene; su Andrea ha confessato di averlo perdonato un giorno di due anni fa, quando si sono ritrovati per caso a parlare; su come vanno le cose oggi, la De Lellis si sente ancora un po’ confusa e ha bisogno di capire cosa sta accadendo.

Insomma, nonostante tutto, Giulia e Andrea si sono ritrovati e la certezza è proprio questa, così come il fatto che stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, a casa di lei. Damante nei giorni scorsi, aveva dichiarato di essere con la sua ragazza e ciò lo ha salvato da una reclusione forzata in perfetta solitudine. Non resta che attendere eventuali prossime dichiarazioni della coppia.