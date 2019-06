Giulia De Lellis risponde alle accuse di Cecilia Rodriguez: "Almeno sono simpatica"

In questi giorni, Cecilia Rodriguez ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi“, diretto dal giornalista Alfonso Signorni. Approfittando di questa occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello, oltre a parlare della sua carriera televisiva, che al momento non spicca il volo tanto desidera, lancia una frecciatina nei confronti di Andrea Iannone e Giulia De Lellis: “Sono perfetti insieme perché entrambi sono alti un metro e una banana”.

Cechu ha avuto l’opportunità di conoscere il pilota della Aprilia durante la sua relazione con Belen Rodriguez. Le cose, almeno come possiamo capire dalla parole di Cecilia, non sarebbero andate nel migliore dei modi, con la conduttrice di “Colorado” che è ritornata nuovamente tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino.

Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez

Nella giornata di ieri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan pubblicate sul profilo Instagram. Ovviamente, in tantissimi le hanno chiesto di rispondere alle accuse rilasciate dalla giovane Rodriguez, e la ragazza non si tira indietro a lanciare l’ennesima frecciatina.

Come riporta il sito “Isa e Chia“, Giulia De Lellis ha risposto all’intervista di Cecilia Rodriguez con la sua solita ironia: “È vero raga, cioè è la verità: non è che sono alta un metro e… non si può volere tutto dalla vita, però sono simpatica!”.

Dalle ultime dichiarazioni comunque pare che la storia con Andrea Iannone stia andando nel migliore dei modi, ed ha rivelato anche come è stata conquistata: “Con pazienza, perché è stato molto paziente, rispettandomi quindi non è mai stato li a pressarmi perché io avevo un periodo particolare, con educazione, è entrato molto in punta di piedi, nonostante lui sia uno che va veloce”.

Ora, un po’ tutti, sperano che Giulia De Lellis abbia ritrovato nuovamente la sua serenità dopo la delusione cocente ricevuta da Andrea Damante e dal cantante Irama.