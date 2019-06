Giulia De Lellis bacia Iannone e sbotta contro i paparazzi: "Violata la privacy". La reazione di Cecilia Rodriguez

Era un gossip che circolava da tempo sul web, ma ora, grazie al servizio uscito sul settimanale “Chi” curato da Alfonso Signorini, è arrivata la conferma ufficiale: Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono una coppia. In verità la giovane influencer aveva già postato giorni indietro sul suo profilo Instagram, alcune Stories che testimoniavano l’inizio di una conoscenza, e la foto del bacio uscita sulle pagine di “Chi” ha confermato ulteriormente queste voci.

Il servizio del giornale, però, non è piaciuto proprio a tutti: Giulia De Lellis ha scritto un lungo post nel quale si lamentava per questi scatti, ritenuti – secondo il suo punto di vista – una violazione della privacy. Parole dure e piene di rabbia quelle che la De Lellis rivolge alla rivista.

Grande Fratello Vip, il duro confronto tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis

I telespettatori più attenti ricorderanno che durante la partecipazione di Giulia al GFVip, c’era stato un forte scontro tra lei e Alfonso Signorini. L’opinionista l’aveva accusata di una sorta di omofobia in seguito ad alcune dichiarazioni della ragazza che asseriva che non avrebbe mai fumato una sigaretta o bevuto dal bicchiere di un omose**uale o un drogato, e aveva aggiunto che i figli cresciuti in famiglie con genitori dello stesso se**o, avrebbero avuto pulsioni gay o lebso.

Questo aveva condotto Signorini a darle dell’ignorante e dell’omofoba, lei gli aveva risposto che chi non ha nulla di intelligente da dire, poteva anche non intervenire. Da quel momento i loro rapporti si sono raffreddati molto, anche se alla fine del reality sembrava essere giunto un chiarimento tra i due.

Lo sfogo di Giulia De Lellis e la reazione di Cecilia Rodriguez

Vista la reazione dell’influencer dopo la pubblicazione delle foto con Andrea Iannone, viene da pensare che le vecchie acredini siano ancora attuali e non risolte: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa!” ha tuonato la De Lellis, continuando poi: “Ps: Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le te**e al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!“.

Arriva anche la reazione di Cecilia Rodriguez che, durante alcune interviste, ha dimostrato di non apprezzare molto questa nuova coppia. La bella argentina, infatti, sorridente e disponibile come suo solito, ha cambiato umore non appena le è stata rivolta una domanda sulla neo coppia. Cecilia si è allontanata borbottando qualcosa e visibilmente contrariata, provocando anche l’ilarità di Ignazio Moser, divertito – o forse imbarazzato e sorpreso – per questa sua reazione.