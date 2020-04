Giulia De Lellis e la sua imitazione di Belen, ritornano le voci sulla rivalità

In questo periodo di quarantena molti sono i personaggi famosi seguiti sui principali social network che si ingegnano in vari modi per aumentare le proprie visualizzazioni e di conseguenza i consensi dai parte dei fan. Una tra tanti è stata l’influencer Giulia De Lellis. La ragazza infatti è ritornata alla carica, dopo l’acceso gossip che l’ha vista protagonista, grazie alla notizia del ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante.

A questo giro invece ea De Lellis annuncia il suo primo approdo alla piattaforma Tik Tok, molto apprezzata soprattutto dai giovanissimi; Giulia ha voluto quindi cimentarsi in questa nuova app, iniziando proprio con una imitazione della sua presunta nemica Belen Rodriguez. Nonostante non siano notizie confermate, in molti sui social affermano che in effetti le due ragazze non siano proprio in ottimo rapporti.

Molti sono stati gli episodi che hanno lasciato intendere che le due donne non sono molto amiche. In effetti tra Belen e Giulia ci sono alcune cose in comune e sotto certi aspetti contrastanti, partendo proprio dallo stesso ex fidanzato, ovvero Andrea Iannone, finendo poi con lo stesso lavoro di sponsor di Make Up.

Da relativamente poco tempo, Belen ha iniziato, sulla sua piattaforma social, una serie di tutorial make up, dove sponsorizza vari prodotti; pare che, a detta della De Lellis, Belen abbia spudoratamente copiato i suoi tutorial make up, rubandole in qualche modo una fetta dei fan che seguivano la De Lellis.

Non è la prima volta che Belen viene imitata e pare che in realtà la donna non gradisca particolarmente le sue imitazioni, avendo più volte manifestato il suo disappunto, a partire dalle imitazioni della comica Virginia Raffaele, che ha definito: “Volgare e offensiva per la donne“. Nonostante questo, però, la De Lellis ha comunque imitato Virginia che Imita Belen; non resta quindi che attendere un’eventuale risposta della modella argentina, per sapere come reagirà alla cosa.