Belen: il vero motivo per cui si è dedicata ai tutorial di trucco

Una delle showgirl più apprezzate nel panorama italiano, Belen Rodriguez è divenuta certamente una vera donna di successo, assumendo negli anni ruoli da attrice, modella, e attualmente anche da presentatrice del famoso programma Mediaset “Tu si que vales“. Insomma la ragazza ha sempre avuto modo di dare notizia di sé, anche grazie al ritorno di fiamma con suo marito Stefano De Martino, anch’egli neo presentatore di programmi tv.

Di recente si è molto parlato di una piccola faida tra Belen e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Giulia De Lellis; alla base sembrava esserci uno sconfinamento di territorio di competenza della bella presentatrice argentina, la quale ha iniziato a lavorare anche nell’ambito delle influencers, quello tipico della De Lellis.

Da poco tempo infatti Belen ha iniziato a creare una serie di video sui make up, dei veri e propri tutorial sul trucco, nei quali parla dei prodotti che utilizza sia sulla scena che nella vita privata. In molti hanno affermato che alla base di questa sua decisione di invasione di spazi vi sia una guerra tra le due ragazze; ciononostante il famoso settimanale “Chi” smentisce le dicerie e chiarisce la questione con un motivo molto più semplice.

Pare infatti che l’idea di creare questo canale di tutorial make up sia venuta in mente al marito di Belen, Stefano De Martino, nel tentativo di consentire alla moglie di avvicinarsi sempre di più al suo pubblico di fan, e magari mostrarsi in pubblico acqua e sapone, molto più vera e sincera, per poi mostrare come procede con il suo trucco.

Un pizzico di quotidianità che sicuramente sarebbe apprezzato da parte dei fan e magari le speranze di Stefano sarebbero quelle di lanciare una linea di prodotti cosmetici completamente a nome di Belen. Un’idea, imprenditorialmente parlando, molto vincente e che sicuramente avrà i suoi risultati in poco tempo. Quindi, a quanto pare, la famosa faida tra la De Lellis e la Rodriguez è solo una storia campata in aria.