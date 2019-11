Il settimanale Spy ricostruisce la rivalità tra Belen e Giulia De Lellis

Da alcune settimane il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini ha svelato il presunto rapporto clandestino tra Belen Rodriguez e Andrea Damante. Questa relazione sarebbe avvenuta quando il dj stava insieme ancora a Giulia De Lellis e sarebbe nata dall’amicizia da una conoscenza in comune, Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia.

Un altro indizio su questa possibile rivalità proviene proprio dal profilo Instagram di Giulia De Lellis. L’influencer infatti, durante uno dei suoi sfoghi sul social network, ha dichiarato che se parla potrebbe rovinare delle famiglie. In molti su questa frase ci hanno colto una frecciatina nei confronti propri di Belen Rodriguez.

Gli ultimi dettagli su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez

Il settimanale “Spy“, diretto da Massimo Borgnis, ha voluto ricostruire la faida tra le due donne: “Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire”. Sulla rivista si analizza questa storia partendo dall’allontanamento della De Lellis nei confronti di Cecilia Rodriguez e quindi anche dal suo fidanzato Ignazio Moser.

L’ultimo incontro tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser sarebbe avvenuto durante la presentazione del libro “Gli Oneston” scritto da Luca Onestini e Raffaello Tonon: “Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio”.

Ma la vicenda non si ferma qui. Infatti, sempre secondo il settimanale, Belen si sarebbe adirata ancora di più quando è stato invitato nella casa di Giulia lo stylist Giuseppe Dicecca, un storico amico della Rodriguez: “Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia, ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono state accanto”. L’unico assente è stato proprio Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati.

Ad aumentare l’astio tra Belen e Giulia De Lellis è il successo avuto dal libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, poiché l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” all’esordio ha sforato le 100mila copie facendosi intervistare anche da Maurizio Costanzo, mentre il libro “Bella Belen” raggiunse a malapena le 10mila vendite. Infine questa rivalità viene confermata anche dai due canali Instagram, poiché Belen, seguendo le orme della De Lellis, sta iniziando a mostrarsi mentre usa trucco e a volte parrucco.