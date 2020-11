Giorgio Manetti su Gemma Galgani: "Non le si può augurare nulla"

Il fiorentino Giorgio Manetti ha partecipato come cavaliere del parterre over al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Il cavaliere attraverso la sua esperienza televisiva nello studio di Canale 5 ha avuto la possibilità di conoscere la nota dama Gemma Galgani, con la quale ha iniziato una tumultuosa relazione sentimentale, durata circa otto mesi e terminata però oltre due anni fa.

Attualmente Giorgio è infatti felicemente fidanzato con Caterina, donna con cui ha avuto una relazione in passato, invece Gemma è ancora l’indiscussa protagonista di “Uomini e Donne Over”, alla continua ricerca della sua anima gemella nonostante diverse frequentazioni con cavalieri arrivati a corteggiarla.

La dama torinese si è recentemente lamentata di come, a suo avviso, l’ex fidanzato continui sempre a parlare di lei per farsi in qualche modo pubblicità e finire sui giornali. Giorgio attraverso il settimanale “Nuovo” ha avuto la possibilità di ribattere alla dama sottolineando come non sia stato lui a chiamare i giornali per parlare della sua ex. Queste le sue esplicite parole: “Sono un uomo libero in tutto e per tutto e non vedo perchè dovrei tacere. Evidentemente è Gemma a non essere libera”.

Il cavaliere ha sottolineato come la dama torinese non parli di lui, nonostante l’abbia rincorso per oltre tre anni, perchè si atteggia a donna superiore che non ha in nessun modo bisogno di fare interviste, non accettando il confronto e credendosi una diva.

Giorgio ha infine espresso la sua colorita opinione riguardo l’ex fidanzata, criticando la sua decisione di rimanere nel programma televisivo di Canale 5 dopo tanti anni dal suo arrivo e di non essere ancora riuscita a trovare la sua dolce metà. Queste le sue dure parole: “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l’amore in tv”.