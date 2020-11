Giorgio Manetti risponde per le rime a Gemma Galgani: "Non sono io che chiamo i giornalisti"

Il nome di Giorgio Manetti nell’ultimo periodo è tornato in auge a “Uomini e Donne“. L’ex cavaliere è stato senza ombra di dubbio, il grande amore di Gemma Galgani all’interno della trasmissione. Oggi sia Gemma sia Giorgio hanno intrapreso percorsi completamente differenti. Mentre la dama torinese è ancora nel programma dopo 10 anni, alla ricerca dell’uomo giusto, Manetti è ormai andato via ed è fidanzato con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo.

A seguito di alcune foto pubblicate, foto che ritraevano Giorgio e la sua compagna insieme a Tina Cipollari -da sempre grande nemica di Gemma- e il suo compagno, la Galgani è andata su tutte le furie. In diverse puntate ha toccato l’argomento, accusando Tina e chiedendo che Manetti non la nominasse più in nessuna circostanza. Naturalmente la Cipollari ha difeso il suo amico e ha attaccato la dama torinese.

Secondo la Galgani, nelle diverse interviste rilasciate, Giorgio non fa che parlare di lei. “Perché deve parlare di me e darmi consigli, parli della sua fidanzata. Se vuoi non rispondi ai giornalisti“, questo il concetto che la dama torinese ha espresso in puntata e anche sul magazine di “Uomini e Donne”. Maria De Filippi ha persino invitato l’ex cavaliere in trasmissione per chiarirsi con Gemma.

In attesa di un confronto eventuale tra i due, Manetti è tornato sull’argomento e attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Nuovo”, ha smentito le parole della Galgani. In particolar modo, Giorgio ha tenuto a chiarire una volta per tutte la questione di cui viene puntualmente accusato. “Gemma sostiene che io parli della nostra storia per farmi pubblicità e finire sui giornali, ma non è così. Non sono certo io che chiamo i giornalisti per parlare della mia ex“, ha dichiarato Giorgio.

Alla domanda sul perché Gemma non parli mai della loro storia nonostante sia stata importante, Manetti ha ammesso che non riesce a darsi una spiegazione. “Non capisco il motivo. Non è normale che non parli della nostra storia, visto che ha passato tre anni a rincorrermi“, ha ammesso Manetti. Indubbiamente, l’ex cavaliere lancia delle frecciate con le sue parole, frecciate rivolte alla sua ex.

In merito alla questione però Giorgio ha anche ammesso: “Però in fondo credo che le roda ancora“. E’ stato infine chiesto a Manetti se volesse augurare il meglio a Gemma e a quel punto, l’ex cavaliere ha spiazzato con la sua risposta e soprattutto ha lanciato l’ennesima stoccata: “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l’amore in Tv“. Parole al vetriolo quelle di Giorgio, che con molta probabilità susciteranno la reazione di Gemma.