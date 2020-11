Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: "Parla della tua fidanzata e non di me"

Nella puntata di “Uomini e Donne” di oggi 3 novembre un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, il tutto iniziato per un’intervista pubblicata su “Nuovo TV” e mostrata in trasmissione. Nel video sfogo a inizio puntata, la dama di Torino si è nuovamente lamentata per come è stato commentato da Tina il suo incontro con Giorgio Manetti.

In pratica Gemma si è offesa perché la Cipollari ha esaltato il fatto che Manetti abbia una bella fidanzata al suo fianco, al contrario della Galgani che ancora sta cercando l’anima gemella. Questo modo di porsi davanti alla questione è stato preso da Gemma come un metodo per denigrare lei come donna. Poi rivela che se è ancora in trasmissione è perché nella vita di tutti i giorni non riesce a trovare la sua metà: “Giorgio dice che devo uscire dalla trasmissione perché potrei trovarla. Io ho una vita sociale impossibile, non ho mai trovato nessuno che mi offrisse nemmeno un caffè”.

Tina si è difesa dicendo che sono anni che la Galgani continua a mettere in dubbio la sua amicizia con il gabbiano fiorentino: “Questa maleducata, scorretta insinua che io ho una tresca con Giorgio. Ti è rimasto qua, ti piaceva Giorgio” facendo capire che ancora Gemma possa provare interesse per il suo ex fidanzato.

Poi Gemma si rivolge direttamente a Giorgio Manetti e gli chiede di non parlare più di lei nelle interviste: “Perche deve parlare di me e darmi consigli, parli della sua fidanzata. Se vuoi non rispondi ai giornalisti”. Quando poi Gianni Sperti le fa notare che anche lei sta parlando di lui e quindi questo significa che è ancora interessata, lei si difende: “Mi sembra che pensi più lui a me, parla sempre di me”.

Ad un certo punto, quando la situazione sembra fuori controllo, Maria De Filippi cerca di rimettere ordine e di andare avanti. Tina non ci pensa nemmeno e continua il suo rimbrotto incurante dei tentativi di Queen Mary di cambiare argomento.