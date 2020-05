Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un figlio

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva e showgirl italiana diventata famosa per la sua partecipazione come velina al programma televisivo “Striscia la notizia”, dall’edizione 2002/2003 all’edizione 2003/2004. In questi mesi Giorgia è stata impegnata nella conduzione del programma televisivo dedicato alla squadra rossonera “Matchday”, in onda su Milan Tv.

Da marzo 2018 l’ex velina è felicemente fidanzata con il nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini, Filippo Magnini. Lo scorso Natale per la coppia è stato sicuramente indimenticabile, il bel nuotatore ha infatti chiesto a Giorgia di diventare sua moglie. I due giovani si sarebbero dovuti sposare a marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, sono stati costretti a rinviare le nozze.

Oggi la coppia, attraverso un dolce scatto pubblicato nei rispettivi profili Instagram personali, ha però annunciato di aspettare un figlio. Giorgia è infatti già mamma della piccola Sofia, nata dalla precedente relazione sentimentale con l’imprenditore Davide Bombardini.

Queste le parole di Giorgia: “Poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme”. L’ex velina ha infatti confidato di essere molto felice e di essere al settimo cielo all’idea di diventare mamma per la seconda volta.

Anche Filippo Magnini ha condiviso la gioia della sua futura moglie, confidando di non avere parole adatte per descrivere l’attimo in cui ha scoperto di diventare padre. Queste le sue parole: “Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore e adrenalina”.

Il nuotatore ha infine ringraziato la sua compagna Giorgia e rivelato come sia profondamente convinto che la piccola Sofia sarà sicuramente una sorella maggiore speciale e come, a suo avviso, sarà stupendo vedere le due bambine crescere insieme.