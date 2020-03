Giorgia Palmas e Filippo Magnini rimandano le nozze

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva e showgirl diventata famosa per la sua partecipazione come velina, insieme alla bionda Elena Barolo, al telegiornale satirico di Canale 5 “Striscia la notizia” dall’edizione del 2002/2003 all’edizione 2003/2004. Da marzo 2018 l’ex velina è fidanzata con il nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini, Filippo Magnini, recentemente assolto dalle pesanti accuse di doping.

Filippo Magnini, la notte di Natale, ha sorpreso la sua compagna con una romantica proposta di matrimonio. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in questo mese di marzo ma la coppia ha rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi” che la celebrazione delle nozze è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese e nel rispetto delle direttive date dal governo.

La coppia ha confidato di essere, giustamente, dispiaciuta ma di avere in questo modo maggior tempo per organizzare il matrimonio. Il nuotatore ha poi rivelato di avere un grande desiderio di paternità e di sognare di diventare padre fin da ragazzino, desiderio condiviso dalla sua fidanzata Giorgia, già mamma della piccola Sofia (nata dalla relazione sentimentale con il calciatore Davide Bombardini), che ha un rapporto molto bello con Filippo.

Filippo ha infine svelato di aver voluto conoscere Giorgia per la sua innegabile bellezza, ma a sorprenderlo sono state la sua spontaneità e la loro connessione e affinità. Il nuotatore ha confidato come per lui sia fondamentale che la propria compagna si senta accudita, amata e sorpresa e come viva in questo momento per Giorgia, come in precedenza viveva per il nuoto.

Fondamentale è per lui fare il meglio per la sua amata. L’ex velina ha rivelato inoltre la commovente reazione del nuotatore alla vista delle fedi nuziali: “Quando siamo usciti dal laboratorio Filippo era triste, sa perchè? Perchè voleva portare la fede già quel giorno, non la voleva togliere”.