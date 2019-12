Filippo Magnini sorprende Giorgia Palmas con una romantica proposta di matrimonio

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva, showgirl ed attice diventata famosa grazie alla sua partecipazione come velina, insieme alla bionda Elena Barolo, al telegiornale satirico “Striscia la notizia”. La bella velina mora ha infatti vinto la prima edizione del programma telelvisivo “Le Veline” nel 2002. Giorgia ed Elena hanno poi avuto molto successo, tanto da essere riconfermate anche per l’edizione del 2003/2004. Attualmente Giorgia è impegnata lavorativamente nella conduzione di “Matchday” in onda su Milan Tv, programma televisivo pre e post partita dedicato alla squadra rossonera.

Giorgia è stata impegnata sentimentalmente con il calciatore Davide Bombardini, da cui ha avuto una figlia: Sofia (nata il 15 luglio 2008). Ha avuto poi una lunga relazione, dal 2012 al 2017, con il campione di bike trial Vittorio Brumotti. Dal marzo 2018 è fidanzata con il nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini Filippo Magnini.

I due si sono incontrati dopo aver terminato le precedenti relazioni sentimentali e da subito le cose si sono dimostrate serie ed importanti: viaggi insieme, convivenza ed un cagnolino di coppia di nome Sansone. La relazione sentimentale tra Giorgia e Filippo sembra procedere per il meglio e sicuramente questo sarà un Natale indimenticabile per entrambi: il campione di nuoto ha infatti fatto la proposta di matrimonio alla bella ex velina.

Giorgia ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale una romantica foto che ritrae i due giovani insieme, accompagnata dalla seguente didascalia: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo”.

Sembra dunque che Giorgia abbia risposto positivamente e sia pronta ad affrontare questo grande passo insieme al suo Filippo. Non sappiamo ancora se il giorno del matrimonio sarà nel 2020, ma sicuramente i due giovani condivideranno altri dettagli con gli affezionati followers. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono inoltre congratulati con la coppia per la lieta notizia, a partire dall’ex compagna a “Striscia la Notizia” Elena Barolo.