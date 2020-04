GF Vip, Paola Di Benedetto attacca Antonio Zequila e difende Antonella Elia

Paola Di Benedetto è uscita vincitrice della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“ condotto da Alfonso Signorini. L’influencer, anche un po’ a sorpresa, si è posizionata davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, decidendo poi di donare l’intero montepremi alla Protezione Civile. La Di Benedetto, durante la permanenza nella casa, ha avuto forti scontri con Antonio Zequila.

Intervistata dal sito “Leggo”, ha rivelato altri particolari sul suo rapporto con l’attore: “È bastato un piccolo fraintendimento e sono uscite cose poco carine da entrambi i lati. Quello che mi ha più ferita è che dal nulla mi ha offesa dicendomi che non so fare nulla, che non valgo niente, che stavo al GF solo per le docce. […] è stato molto brutto. Da lì in poi è andata sempre peggio”.

Parlando di Antonella Elia, la giornalista ricorda che Paola Di Benedetto è stata una delle pochissime persone a non aver avuto nessuna discussione con lei. La fidanzata di Federico Rossi si dichiara molto meravigliata per come sono andate le cose, poiché pensava di non andarci molto d’accordo. Ammette che alcune volte i loro pensieri erano completamente in disaccordo, tuttavia l’ex valletta di Raimondo Vianello si è comportata sempre in maniera protettiva nei suoi confronti.

Successivamente fa un paragone tra il “Grande Fratello Vip” e “L’Isola dei Famosi“: “Sono due percorsi diversi, uno più fisico, l’altro più mentale, e poi ero più piccola. Sono passati più di due anni e […] sono molto cresciuta a livello umano. L’Isola […] è stata una scelta troppo affrettata, […] avrei forse dovuto farla più in là. La casa del Grande Fratello invece ti mette a disposizione tutti gli agi, ma dopo un po’ ti sta stretta: sempre le stesse persone, gli stessi ambienti”.

Proprio per questi problemi vissuti in Honduras la giovane ammette che non rifarebbe più quell’esperienza, considerato che le ha portato anche degli scombussolamenti a livello fisico e ormonale, che si è dovuta portare dietro per ben un anno. Nel finale della sua intervista, rivela di voler lavorare ancora sul piccolo schermo. Tuttavia non sogna una carriera da attrice, anche se riconosce senza problemi che potrebbe essere utile per il suo percorso, per renderla più completa.