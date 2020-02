Grande Fratello Vip, lite tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto: "Nella tua vita non hai mai fatto niente"

Nella giornata del 21 febbraio è andato in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Anche in questa diretta non sono mancate le sorprese, grazie alla new entry e ai litigi.

Durante la puntata, Antonio Zequila e Paola Di Benedetto hanno litigato in maniera pesante. Il tutto è avvenuto durante lo spot pubblicitario, per questo motivo il loro litigio è stato visto dal pubblico da Casa solamente dopo qualche minuto, ma Alfonso Signorini prima di mandare in onda la clip ha cercato di prendere alcuni dettagli da entrambi.

La lite tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila

Alfonso Signorini, appena iniziata la diretta, chiede a Paola Di Benedetto cosa sia successo: “Quando si tocca l’ego smisurato di Antonio Zequila non so, gli scappa questa rabbia incontrollabile. Mi sono semplicemente permessa di dire scherzosamente ‘Antonio è una cosa impossibile tra te e Sara’. Stavo solo scherzando. Dopodiché se l’è presa e mi ha detto ‘Mi vedi, i suoi occhi non mentono: lei ci starebbe con me'”.

Dopo questa breve spiegazione dell’ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, Alfonso Signorini mostra la clip della lite tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. Quest’ultima ha effettivamente detto che è impossibile vedere nascere l’amore tra lui e Sara Soldati.

Antonio Zequila, evidentemente stizzito dalle sue dichiarazioni, lancia un duro attacco nei confronti di Paola: “Io ho avuto donne più giovani di te e più fighe di te. Ora te lo dico: mi son rotto le pa**e. Tu sei stata Madre Natura solamente per il tuo corpo, e nella vita non ha mai fatto niente”. La Di Benedetto, durante questa conversazione, ha etichettato più volte l’attore come un cafone.

Una volta finita la clip, Alfonso Signorini chiede delle spiegazioni ad Antonio Zequila. Il gieffino dichiara che la redazione ha proposto il gioco delle “tutine”, e per questo motivo sono stati per due giorni sempre insieme. Questa conversazione termina con le parole di Sara Soldati, in cui conferma che non potrebbe avere un rapporto sentimentale con Antonio.

Questa lite però si trascina anche dopo la diretta del “Grande Fratello Vip”. Andrea Denver, che è molto amico di entrambi, ha cercato di far calmare gli animi ma senza successo. Come riporta il popolo di Twitter, Antonio Zequila si sarebbe offeso per la decisione di Andrea di non mandare in nomination Paola Di Benedetto.