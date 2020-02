Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia Valeria Marini come nuova concorrente

Valeria Marini sta legando, soprattutto negli ultimi anni, il suo nome attorno ai vari reality show. L’attrice ha infatti partecipato a “Temptation Island Vip” in coppia insieme a Patrick Baldassarri. Una esperienza non indimenticabile per lei, poiché nella trasmissione chiuse la sua relazione con il fidanzato.

L’ex primadonna del “Bagaglino” ha partecipato anche alla nona edizione de “L’Isola dei Famosi“, venendo eliminata in nomination contro Andrea Lehotska e il divino Otelma a molte puntate dalla finale. Nonostante questo, si è dichiarata molto felice per l’esperienza fatta in Honduras.

Valeria Marini ritorna al “Grande Fratello Vip”

Alfonso Signorini rivela all’inizio della puntata che Valeria Marini è una nuova concorrente di questa quarta edizione del “GF Vip“. Come dichiarato dal conduttore, Valeriona nazionale potrebbe restare a Cinecittà fino a quando il pubblico lo vorrà. E, visto che il reality show ha allungato di altre puntate grazie ai nuovi ingressi, non va escluso che possa rimanere per molto tempo negli studi di Cinecittà.

Per lei si tratta di un ritorno al “Grande Fratello Vip”. Valeria Marini ha già partecipato al reality show, condotto ai tempi da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini, classificandosi in terza posizione dietro a Gabriele Rossi e alla vincitrice Alessia Macari.

Con l’ingresso di Valeria Marini, si aprono alcuni scenari molto interessanti. Antonio Zequila nella casa ha dichiarato di aver avuto una relazione con lei, venendo però smentito dalla showgirl durante un confronto: “Non mi devi chiedere scusa, non dovevi proprio dirlo e non mi dare ragione… si dà ai fessi… ti conosco ma non abbiamo mai avuto una relazione. E poi vero o non vero, un uomo non dice certe cose. Diciamo che mi ha corteggiato”.

Ma anche i rapporti tra Antonella Elia e appunto Valeria Marini non sono dei migliori, e grazie ai loro caratteri fumantini, posso nascere numerose discussioni nella Casa.