Grande Fratello Vip, Wanda Nara parla di Andrea Denver: "L’unica giustificazione è che sia gay"

Andrea Denver, uno dei concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello Vip” negli ultimi giorni si è avvicinato molto ad Adriana Volpe. Fra il modello e l’ex conduttrice della Rai sembra esserci una forte intesa, spesso sottolineata anche dagli altri concorrenti nella Casa.

Adriana Volpe non sembra essere interessata ad avere un qualcosa di serio con il giovane Andrea Denver, nonostante abbia dichiarato di sentirsi lusingata di questo suo interesse. La conduttrice è sposata da circa 12 anni con Roberto Parli, e quest’ultimo solamente pochi giorni fa ha deciso di entrare negli studi di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua compagna.

Wanda Nara parla di Andrea Denver

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” andato in onda il 21 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato alcune immagini di Andrea Denver e Adriana Volpe. Per parlare di questa vicenda, il conduttore chiede un suo parere a Wanda Nara, opinionista del “GF Vip”.

In merito però Wanda Nara fa una dichiarazione choc: “Se c’è complicità tra loro? Secondo me l’unica giustificazione può essere che lui sia gay e magari noi non lo sappiamo. Mio marito vede una cosa così (le immagini mentre posano per il calendario n.d.r), entra nella Casa, mi prende e poi mi porta via”. Alfonso Signorini resta incredulo dinanzi a queste parole, mentre Andrea Denver rivela quasi imbarazzato: “Con tutto il rispetto, ma non sono gay”.

Le dichiarazioni dell’opinionista comunque non sono state viste di buon occhio dai fan. Infatti su Twitter si può leggere: “Wanda non bisogna essere gay per essere educati e rispettosi come lo è stato Denver con Adriana. Hai toppato questa volta” oppure: “Wanda che insinua che Denver sia Gay in diretta Televisiva solo perché lui non si è comportato come si comportano gli uomini con lei.. Ormai si può dire di tutto basta parlare”.

Va comunque sottolineato che Andrea Denver non ci ha mai provato con Adriana Volpe, ed ha avuto sempre un forte rispetto per la situazione sentimentale della conduttrice fuori dalla Casa. Proprio per questo motivo, escludendo clamorosi colpi di scena, il loro rapporto si fermerà ad una bella amicizia.