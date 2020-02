GF Vip, Elisa De Panicis: la storia finita con Theo Hernandez e il motivo della foto con Denver

Si ritorna ancora a parlare della casa più spiata d’Italia, ovvero del “Grande Fratello Vip” che in questa nuova edizione, riesce sempre a sorprendere, con tanti colpi di scena, e soprattutto, con tante novità che riguarda i protagonisti in gara, da Serena Enardu e Pago, fino ad Antonio Zequila o Adriana Volpe.

A questo giro invece a divenire protagonista è stata Elisa De Panicis la ragazza infatti è ritornata sotto i riflettori per la sua dichiarazione circa la fine del suo rapporto con Theo Hernandez, terzino del Milan. I motivi sono ancora oggi sconosciuti sul motivo della rottura tra i due ragazzi, ma pare che alla base vi sia il fatto che il giocatore non abbia digerito che il presentatore Alfonso Signorini abbia rivelato la sua relazione con l’influencer.

In realtà la De Panicis si è resa protagonista non tanto per la sua dichiarazione di rinnovato stato sentimentale, da fidanzata a single, ma per la questione di aver pubblicato sul suo profilo Instagram, precisamente il giorno di San Valentino, una foto che ritrae la ragazza insieme ad Andrea Denver a letto.

Ovviamente una foto molto equivoca, e se si pensa che è stata pubblicata proprio nel giorno di San Valentino, il dubbio sorge spontaneo. La ragazza quindi si giustifica affermando: “Ho visto che un po’ tutti avevano ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip delle sorprese e così ho deciso di fare qualcosa anche io per smuovere un po’ la situazione“. Elisa aggiunge inoltre che la foto è stata pubblicata solo per scherzo, senza alcun fine secondario.

C’è ovviamente chi non crede minimamente alla versione dalla ragazza, e questa persona è stata Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso, che afferma: “Lo scherzo lo fai il 1 aprile non il giorno di San Valentino. Lo hai fatto apposta per stuzzicare lui e la sua attuale fidanzata.” Elisa ha provato a più riprese di difendersi dalle accuse, senza sortire grandi effetti. Intanto il giocatore Hernandez pare abbia ritrovato molto presto un nuovo amore; è stato infatti di recente fotografato insieme a Zoe Cristofoli, influencer che qualche anno fa era molto conosciuta per la sua storia insieme a Fabrizio Corona.