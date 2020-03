GF Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la foto che preoccupa i fan

La lontananza tra l’influencer Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro inizia a farsi sentire; come in molti ricordano infatti i due si sono conosciuto all’interno del Grande Fratello, ed è subito esplosa la scintilla dell’amore. Nonostante la passione, il gioco ha fatto si che i due si dividessero con l’eliminazione di Clizia dal gioco.

Ora la bella influencer, ex moglie di Francesco Sarcina, attende il suo giovane “Principe azzurro” come più volte la donna lo ha chiamato; e proprio a proposito di principe azzurro, che di recente la donna ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo tutti i suoi fan in allarme, proprio riguardante questa nuova storia tra i due.

I fan della Incorvaia infatti risultano più che felici vedere i due ragazzi insieme, in quanto hanno notato quella chimica che nasce quando vi è un vero sentimento in una coppia. Ritornando alla foto in questione, Clizia pubblica nella fattispecie la copertina di un libro intitolato “Una principessa che credeva nelle favole“, scritto dalla psicoterapeuta Marcia Grad Powers.

Il libro spiega come liberarsi del proprio principe azzurro e vivere finalmente felici; i dubbi sono sorti quasi immediatamente, se Clizia chiamava spesso Paolo con l’aggettivo di principe azzurro, allora la donna ha intenzione di abbandonare l’idea di una storia con il ragazzo.

In tanti hanno commentato a quel punto il post della donna, tanto che l’influencer si è ritrovata costretta a giustificare il motivo della lettura del libro in questione, affermando: “Ragazze non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi.“

Clizia infatti non solo reputa il libro molto interessante, in grado di darle un mano in questi momenti di fragilità emotiva, ma addirittura si sente di consigliare il libro alle tante ragazze che si sentono fragili, allo scopo di risvegliare il proprio lato combattivo, aggiungendo in merito: “Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni. Il mio principe io me lo tengo stretto.” Solo una paura ingiustificata quindi da parte dei Fan, la Incorvaia appare più innamorata che mai del suo Paolo.