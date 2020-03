GF Vip, Clizia Incorvaia fa una dichiarazione d’amore a Paolo Ciavarro

La casa del Grande Fratello Vip è ricca di concorrenti dal carattere forte e deciso. Una delle protagoniste assolute di questa edizione è uscia qualche settimana fa lasciando parte del suo cuore all’interno delle quattro mura di Cinecittà. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, che ha ritrovato il sorriso e l’amore con Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo ed Eleonora Giorgi.

Clizia si è lasciata andare ad una lunga intervista al giornale DiPiù ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La mia vita non ha senso senza di lui. Io ho ritrovato la vera felicità e mi sento di consigliare a tutti di ricercarla sempre. Essa non si fa trovare facilmente ma dobbiamo essere pazienti nel riconoscerla e accoglierla in noi”. Insomma, dalle seguenti parole, Clizia mostra tutto il suo sentimento senza nascondersi dinanzi all’evidenza.

Se l’Incorvaia non si nasconde dietro ad un dito, la stessa cosa fa Paolo all’interno della casa. Infatti, nei giorni scorsi, il ragazzo parlando con alcuni suoi compagni nella casa, aveva evidenziato come il suo desiderio di rivedere e vivere Clizia al di fuori della casa sia davvero alle stelle. Insomma, i due ragazzi, sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e legati da un forte sentimento che va oltre le telecamere.

Perchè Clizia è stata squalificata?

L’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato interrotto momentaneamente a causa della squalifica ai danni della modella. Infatti, com’è giusto ricordare, Clizia non è stata eliminata attraverso il classico meccanismo di nomination e televoto ma a causa di alcune frasi infelici ai danni di Andrea Denver, l’Incorvaia è stata esclusa definitivamente dal gioco.

Frasi ed offese che erano riconducibili a fatti storici e politici della nostra Nazione che non hanno recato piacere agli uditori né ai tanti fan della trasmissione che ne hanno subito denunciato la gravità sui social network.