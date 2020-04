GF Vip, Alfonso Signorini rivela le sue preferenze sui concorrenti

Alfonso Signorini è stato uno dei protagonisti di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Il direttore del settimanale “Chi“ ha avuto modo di svelare quali erano i suoi concorrenti preferiti, dopo le polemiche che si sono create nel corso delle puntate del programma. Il presentatore non ha fatto il nome di Antonella Elia all’interno della sua lista di preferenze.

Questo retroscena fa pensare che Signorini non abbia gradito alcuni comportamenti dell’ex ragazza di “Non è la Rai“. La showgirl è stata al centro delle critiche e ha avuto forti contrasti con Valeria Marini, senza dimenticare quanto successo con Fernanda Lessa. Il comportamento di Antonella Elia ha rappresentato una delle novità di questa edizione del programma, al punto da mettere in difficoltà lo stesso Signorini.

La possibilità di confermare Alfonso Signorini

Signorini, per tutti questi motivi, non ha potuto ritenere Antonella Elia una delle sue preferite. Un discorso differente deve essere fatto per Adriana Volpe, che rientra nel podio dei personaggi prediletti di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Il conduttore ha dimostrato la propria stima anche nei confronti di Andrea Denver e Munny, per aver fatto conoscere lati inaspettati della propria personalità.

Barbara Alberti, invece, non è riuscita a incidere nella trasmissione della Mediaset ed è forse uno dei motivi per i quali Signorini non l’ha ritenuta una delle sue predilette. La nota scrittrice non ha rilasciato molte interviste per parlare di questa sua esperienza televisiva, ma allo stesso tempo il direttore di “Chi” ha sempre espresso un certo apprezzamento nei confronti dell’Alberti.

Nel frattempo i vertici della Mediaset cominciano a pensare alla prossima edizione del format e sono rimasti soddisfatti dei risultati ottenuti da Signorini. I dati sono dalla sua parte, se si considera che l’ultima puntata si è conclusa con la media del 19% di share.