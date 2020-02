GF Vip 4: la fidanzata di Andrea Denver pubblica un videomessaggio

Il modello Andrea Denver – nome d’arte di Andrea Salerno – è uno degli attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Il concorrente ha fatto a lungo parlare di sè nel corso dell’ultima settimana a causa della squalifica dell’ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, a causa dele pesanti parole ed epiteti usati a danno del modello.

Nelle ultime ore una concorrente del reality show, Sara Soldati, ha inoltre ammesso di fronte alle compagne di avventura di nutrire un profondo interesse per Andrea e di essere rimasta particolarmente colpita dalla sua timidezza e dolcezza, tanto da volerci provare con lui nonostante sia fidanzato.

Andrea Denver è infatti fidanzato da circa due anni con la modella statunitense Anna Fox, che nelle scorse ore ha pubblicato attraverso i suoi profili social un videomessaggio indirizzato al compagno. La ragazza ha confidato di essere tornata dalla Germania e di vivere attualmente con la famiglia in North Caroline. Ha poi rincuorato il fidanzato e l’ha invitato a non essere giù di morale o preoccupato, visto che non ha alcun motivo per esserlo.

La Fox non sembra essere in qualche modo gelosa delle attenzioni che Sara Soldati sta riservando al fidanzato, le parole della modella sono infatti cariche di amore e di sentimenti positivi: “Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri di quello che stai facendo. Per favore cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo”.

La ragazza ha poi ammesso di essere stata contatta dalla redazione del “Grande Fratello Vip” qualche settimana fa per la realizzazione di un videomessaggio da far recapitare ad Andrea, ma questo videomessaggio non è mai stato mostrato nel corso delle puntate del programma televisivo.