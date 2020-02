GF Vip 4: Sara Soldati è interessata ad Andrea Denver

Sara Soldati è una modella ed influencer, attuale concorrente della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Sara è entrata nella casa più spiata d’Italia insieme all’ex tronista Teresanna Pugliese e all’influencer Asia Valente durante la puntata andata in onda lo scorso lunedì 17 febbraio 2020.

Attualmente le tre ragazze si trovano al televoto insieme all’attore Fabio Testi. Al termine della puntata in onda in diretta ieri lunedì 24 febbraio 2020 Sara ha confidato ad alcune compagne di avventura di provare un forte interesse nei confronti del modello Andrea Denver, di cui apprezza la grande pacatezza e timidezza. Queste le parole pronunciate nel corso della notte: “Mi piace Denver, ma come faccio a provarci, è fidanzato, facciamolo sfidanzare”.

Il modello è infatti fidanzato da circa due anni con la modella americana Anna Wolf, la quale nel corso di un’intervista al settimanale “Chi” di circa un mese fa, ha ammesso di fidarsi molto del fidanzato e di desiderare un futuro al suo fianco. Le compagne di avventura Antonella Elia ed Asia Valente hanno però consigliato a Sara di non pensare al fatto che lui sia fidanzato e di provarci ugualmente.

Paola Di Benedetto, fidanzata del cantante del duo Benji e Fede, Federico Rossi, ha però sottolineato all’amica i pro e i contro della questione, queste le sue parole: “Non lo so, sono in mezzo a due fuochi, da un lato mi piacete troppo insieme, dall’altra rispetto il fatto che sia fidanzato”.

Parole di cui Paola si è subito pentita visto che subito dopo ha invitato Sara a provarci nonostante il fatto che Andrea Denver abbia una fidanzata al di fuori del programma televisivo. Sara ha sottolineato di aver già fatto dei passi verso il bel modello che sembra apprezzare la vicinanza dell’influencer e di aspettare l’evolversi della vicenda.