Gerry Scotti racconta la sua vita da nonno: "Ho paura a tenerla in braccio"

Gerry Scotti è un personaggio della televisione italiana molto amato e apprezzato. I suoi programmi hanno sempre un grande successo, segno dell’affetto che gli riserva il pubblico, da sempre. Come altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche lui è stato contagiato dal Covid, rischiando anche la terapia intensiva per le sue condizioni, ma il brutto periodo è passato. Oggi il conduttore può godersi la sua nipotina, nata il 15 dicembre scorso.

In un’intervista per il “Corriere della Sera”, Scotti ha raccontato la sua vita da nonno, ammettendo che è stato un grande regalo il fatto che il figlio Edoardo abbia pensato di dare alla nascitura il suo nome di battesimo. Si ricorda che Gerry è un nome d’arte, ma in realtà all’anagrafe si chiama Virginio. In questa intervista, Gerry Scotti racconta di essersi fatto da parte, inizialmente, in modo che tutti, amici e parenti, potessero gioire del lieto evento.

Si rende conto di essere un nonno molto apprensivo e ingombrante, ma suo figlio e la compagna sanno benissimo che, nel caso avessero bisogno, possono contare sulla sua presenza e sul suo affetto. Il conduttore si lascia andare alle confidenze, ammettendo tutto il grande amore per la nipote e racconta di spiare gli altri nonni al parco in modo da capire come comportarsi.

Parla poi del timore di tenerla in braccio: “Avevo una paura terribile a tenere la nipotina in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. E poi il periodo che stiamo vivendo impone un sacco di attenzioni: mascherina, gel, disinfezioni, è una preoccupazione in più anche se ho già avuto il Covid”. Si dice davvero contento di essere nonno esprimendo tutta la sua gioia e soddisfazione.

Afferma di essere molto preoccupato per il suo futuro, considerando anche il periodo che si sta vivendo. In questo periodo il quiz preserale “Caduta libera” sta trasmettendo le repliche che stanno ottenendo ottimi consensi. Gerry Scotti tornerà alla conduzione di “Striscia la notizia” a partire dall’8 marzo, prima con Francesca Manzini e, in seguito, con Michelle Hunziker. Nel frattempo, a giugno scade il contratto con Mediaset e attende di capire cosa succederà.