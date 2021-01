Gerry Scotti è diventato nonno: è nata la sua prima nipotina Virginia

Gerry Scotti è diventato nonno: è nata la piccola Virginia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola. Un fiocco rosa che arriva dopo mesi difficili per il popolare e divertente conduttore di Striscia la Notizia, che ha affrontato un ricovero in ospedale per il Covid, riuscendo a sconfiggere il nemico.

Durante le festività natalizie, la lieta notizia della nascita della piccolina che si chiama proprio come il nonno, all’anagrafe Virginio, è rimasta privata, senza annunci da parte di Gerry e della famiglia. E’ stato il settimanale Gente a darne notizia in anteprima, su Instsgram, con un post in cui si legge: “Nonno Gerry Scotti ha trascorso le Feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia. La piccola, nata il 15 dicembre, è frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore e della moglie Ginevra. Buona vita alla neonata!”. Sotto il post l’hashtag di Gerry: “E’ bellissimo essere nonno”.

L’annuncio dell’imminente nascita a Verissimo

Quanche tempo fa, ospite nel salotto pomeridiano di Verissimo, Gerry, intervistato da Silvia Toffanin, visibilmente emozionato e con la solita ironia che lo caratterizza, aveva raccontato la gioia di diventare nonno per la prima volta e il rapporto speciale con Edoardo, suo unico figlio.

Commosso, il presentatore ha detto: “Ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Sarà una femminuccia. Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Classe 92, Edoardo, nato a Milano, è nato dal matrimonio con Patrizia Grosso,sua prima moglie, mentre oggi il presentatore è legato a Gabriella Perino. Laureatosi all’Università Cattolica Sacro Cuore, ha continuato gli studi a Los Angeles, col sogno di diventare regista. Dal 2018 Edoardo Scotti è legato a Ginevra Piola, giornalista Mediaset. I due si sarebbero sposati in gran segreto, senza ufficializzare l’evento.