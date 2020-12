Gerry Scotti a Verissimo: "Diventerò presto nonno, mio figlio Edoardo e la moglie aspettano una femmina"

Ospite del salotto pomeridiano del sabato, a Verissimo, Gerry Scotti ha rivelato a Silvia Toffanin, che presto diventerà nonno. Un annuncio commuovente, quello del conduttore, reduce dalla battaglia contro il Coronavirus che lo ha portato ad un passo dalla terapia intensiva ma che ora si prepara a vivere questa immensa gioia.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”, questa la confessione a “Verissimo” di Gerry Scotti.

Complice il lockdown, ha ironizzato il presentatore, il figlio è riuscito a realizzare il suo sogno di voler diventare padre. Edoardo e la moglie, ha dichiarato Gerry, avevano intenzioni serie sin da quando si sono sposati e la notizia di diventare genitori ha fortificato la loro felicità.

Gerry, commosso, ha parlato anche di come è stato informato dell’arrivo di una nuova creatura: si è incontrato con suo figlio ai giardini di Milano e il figlio gli è venuto incontro con un pacchettino contenente un ciucciotto.

Il conduttore, figlio unico che ha avuto un solo figlio, Edoardo, appunto, nato da una precedente relazione del presentatore, ha dichiarato: “Io ne vorrei altri di nipoti, anche un paio in più, ma dobbiamo vedere se mia nuora è d’accordo. Comunque la prima sarà femminuccia e sono al settimo cielo”, aggiungendo: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Chi è Edoardo Scotti e il racconto del Covid

Sul nome della bambina, Scotti non vuole mettere bocca: è un compito dei genitori. Nato nel 1992, Edoardo Scotti è l’unico figlio del conduttore, frutto del matrimonio tra il presentatore di Mediaset e Patrizia, durato dal 1991 al 2002. Appassionato di cinema, il giovane di casa Scotti ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti.

Nel 2015 è tornato in Italia e ha esordito in televisione come inviato a “Lo Show dei Record“, condotto dal padre. Dopo quell’unica esperienza televisiva, ha deciso di dedicarsi pienamente alla passione per il cinema e sogna di affermarsi come regista. Al momento è ignota l’identità della sua compagna, che sta per renderlo padre per la prima volta.

Gerry, nella lunga intervista, ha speso molte parole sul Covid, dicendo: “Quando ho indossato il casco è stata l’esperienza più straniante della mia vita”, definendolo una tortura, terribile per chi soffre di claustrofobia ma “il miglior modo per uscire dalla malattia“. Un’esperienza, quella che lo ha portato ad un passo dalla terapia intensiva, che il conduttore vuole ricordare così:”Mi sono tolto tutte le soddisfazioni che potevo togliermi, ho avuto una vita ricca, ma adesso ho visto quanto è sottile il filo che si attacca alla vita, ho visto che basta un attimo”.