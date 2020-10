Gabriel Garko si mostra con il suo nuovo compagno

Gabriel Garko non si nasconde più e ha deciso di raccontare la sua nuova storia d’amore. Dopo il coming out fatto durante la sua ospitata al “Grande Fratello Vip”, l’attore torinese non vuole più mentire sulla sua vita e ha deciso di raccontare la sua attuale situazione sentimentale. Durante l’intervista andata in onda lo scorso sabato a “Verissimo”, Gabriel Garko aveva già raccontato parte della sua vita sentimentale, ma adesso ha deciso di rivelare chi è il suo attuale compagno.

Stando a quanto pubblicato su “Chi“, il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, Gabriel Garko sta vivendo una relazione sentimentale con Gaetano, un ragazzo napoletano di 23 anni. Il giovane non è un personaggio del mondo dello spettacolo, vive in Brianza e lavora all’ufficio scali dell’aereoporto di Malpensa. Per adesso si tratta di una relazione a distanza dal momento in cui Garko risiede a Zagarolo, in provincia di Roma. Garko e Gaetano sono stati paparazzati da “Chi” insieme alle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

L’attore 47 enne frequenta Gaetano già da qualche mese e quest ultimo lo ha anche accompagnato a Verissimo, ma ha deciso di restare in silenzio dietro le quinte. Proprio nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Garko ha confessato questa nuova love story. “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”– sono state le sue parole.

In passato Gabriel Garko è stato legato a Gabriele Rossi, suo collega nella popolare fiction “L’Onore e il Rispetto” e noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del “Grande Fratello Vip“. Una storia d’amore che è durata per 3 anni e che adesso si è trasformata in un bellissimo rapporto di amicizia. Tuttavia la sua storia d’amore più lunga è stata con Riccardo, un ragazzo che non faceva parte del mondo dello spettacolo e con il quale è stato per ben 11 anni.

Gabriel Garko ha rivelato di sentirsi finalmente libero da tutte le bugie e i segreti che lo hanno portato a vivere indossando una maschera. Adesso è concentrato sulla sua nuova storia con Gaetano e sogna di diventare regista. L’attore torinese infatti ha già scritto alcune sceneggiature e si sente pronto per fare questo nuovo passo.