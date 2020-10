Verissimo, Gabriel Garko fa finalmente coming out: "Sono stato 11 anni con un uomo, fingevo di essere etero per lavoro"

Finalmente i dettagli sul “segreto di Pulcinella”, così chiamato da Gabriel Garko durante la sua ospitata al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, vengono svelati. L’attore, già durante la chiacchierata con Adua Del Vasco, aveva vagamente accennato alla sua omosessualità, rivelando al direttore del settimanale “Chi” di voler fare questa confessione in un’altra sede.

La conduttrice Silvia Toffanin nell’ultima puntata del rotocalco “Verissimo“, ha invitato Gabriel Garko negli studi di Mediaset per rilasciare una intervista. In questa circostanza l’ex conduttore del “Festival di Sanremo” fa finalmente coming out, svelando i motivi dietro alla sua decisione di mantenerlo segreto.

Le parole di Gabriel Garko

Interpellato da Silvia Toffanin l’attore dichiara: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare”.

Silvia Toffanin poi gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo ora: “Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere” rivela Gabriel Garko che poi aggiunge: “Il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente”.

Per Gabriel Garko sono stati fondamentali questi tre anni lontani dal set cinematografico, dal momento che gli ha consentito di riflettere sulla sua situazione sentimentale capendo così che non si sentiva più bene con se stesso. Ad oggi si dichiara molto felice per questo coming out, giacché si sente più libero.

Raccontando della sua storia con Eva Grimaldi: “Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero” . Infine si concentra su Gabriele Rossi, l’attore conosciuto per la serie televisiva “Solo per amore”, dichiarando di essere stato con lui per un po’ di tempo ma ora sono solamente amici.