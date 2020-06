Francesco Sarcina attacca Clizia Incorvaia: "Il nostro rapporto era basato sui like"

La storia d’amore tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ha fatto discutere molto in questi mesi. Il primo a parlarne è stato il frontman de Le Vibrazioni in un’intervista, dichiarando di aver scoperto che la siciliana sarebbe andata a letto con Riccardo Scamarcio, il loro testimone di nozze.

L’attore ha sempre smentito questa voce, rivelando di non aver mai fatto nulla con Clizia Incorvaia. Quest’ultima però invece la conferma, invitando svariate volte Riccardo Scamarcio, durante le sue interviste a “Live – Non è la D’Urso”, a prendersi le sue responsabilità.

L’intervista a Francesco Sarcina

Fino a questo momento la verità non è stata mai svelata del tutto, ma dietro alla loro separazione ci sarebbero stati anche i numerosi tradimenti del cantante nei confronti di Clizia. Intanto la siciliana, grazie al “Grande Fratello Vip“, è riuscita a ritrovare l’amore insieme a Paolo Ciavarro e sui social network i due mostrano tutto il loro affiatamento ai fan.

Dopo un lungo periodo di silenzio Sarcina, intervistato da “I Lunatici” su Rai Radio 2, torna a parlare di Clizia Incorvaia, mostrando tutto il suo disappunto per i social: “Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like”.

Per il cantante i social network hanno però anche qualche lato positivo: “Ho un rapporto di odio amore con i social. Sono un’arma a doppio taglio. Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei”. Ammette però che, a causa dell’enorme interesse della gente per i social, a volte anche lui mostra la sua quotidianità ai fan.