Riccardo Scamarcio: "Clizia ha inventato tutto", ma lei si difende

Quest’anno al centro del gossip estivo c’è il presunto tradimento da parte di Clizia Incorvaia, moglie del cantante Francesco Sarcina, con il migliore amico di quest’ultimo, l’attore Riccardo Scamarcio. A rendere nota la vicenda è stato lo stesso Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni infatti nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui raccontava la fine della sua storia con la moglie Clizia Incorvaia e i motivi della separazione.

Al Corriere il cantante ha dichiarato di essere stato tradito e come lo ha scoperto: “È accaduto una o due settimane dopo la crisi di novembre, ma lei me lo ha confessato solamente a pasqua. eravamo in macchina, ho vomitato” specificando poi che il tradimento della moglie, lo ha devastato anche perché è avvenuto con il suo migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio: “Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello”.

Dopo queste dichiarazioni sui social in molti si scagliati contro l’influencer siciliana, mentre altri l’hanno sostenuta con messaggi di solidarietà e che la Incorvaia ha ringraziato su Instagram: “Grazie #donnevere per sostenermi. Posterò qui di seguito un po’ dei vostri messaggi che in questo momento di gogna mediatica, mi danno forza”.

Oltre alle dichiarazioni dei due ex coniugi, dopo giorni di silenzio anche l’attore Riccardo Scamarcio ha voluto chiarire la sua posizione, non lo ha fatto direttamente ma secondo il settimanale Oggi l’attore ha dichiarato ad un amico che la donna si sarebbe inventata tutto. Secondo Scamarcio la Incorvaia lo avrebbe fatto per dividerlo da Francesco, essendo gelosa del rapporto tra i due: “È stata lei a creare tutto questo casino, rivelando una passione mai consumata. Era ossessionata dal mio rapporto con il marito“.

La risposta della Incorvaia non si è fatta attendere; dopo aver dichiarato di trovare “divertente” la solidarietà maschile tra i due, la donna ha raccontato la sua verità, dichiarando che il bacio con Scamarcio risale a novembre, quando lei e il marito si erano separati e che c’è stato solo un bacio. Clizia e Francesco sono ritornati insieme a Febbraio ed a Pasqua, poiché il cantante ha notato qualcosa di strano gli ha confessato tutto. La donna infine ha concluso affermando che Sarcina sia un uomo machista che non sopporta di essere stato lasciato e che l’amico in questo gli dà manforte, preferendo farla passare per bugiarda piuttosto che dire la verità.