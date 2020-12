Francesco Oppini parla della sua esperienza al GF Vip e svela il motivo della sua uscita

Francesco Oppini è stato uno dei personaggi indiscussi dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“. Il figlio di Alba Parietti ha lasciato il gioco da poco più di una settimana e indubbiamente il segno nella casa permane, soprattutto in Tommaso Zorzi. Tra Oppini e Zorzi è nata un’amicizia speciale, che ha portato l’influencer a stare malissimo quando Francesco ha abbandonato il reality.

Durante una conversazione con Malgioglio, Tommaso ha ammesso di essersi innamorato di Oppini. Il figlio della Parietti, dopo essere uscito dalla casa a causa del prolungamento del gioco fino a febbraio 2021, è tornato per rassicurare Zorzi sulla loro amicizia. Adesso però l’ex gieffino ha rilasciato le prime dichiarazioni e ha parlato della sua esperienza.

Oppini ha raccontato il vero motivo che lo ha spinto a lasciare la casa la sera stessa in cui ha comunicato di voler andar via e non attendere magari qualche giorno. Il figlio della Parietti ha poi parlato di Dayane Mello. Inizialmente tra i due sembrava esserci un feeling, lei era apparsa addirittura presa da lui, ma poi lo scontro è avvenuto e il rapporto si è logorato, dando vita a liti e tensioni continue.

Intervenuto a “Casa Chi“, Francesco ha ammesso che al momento il suo giudizio su Dayane è sospeso, aggiungendo poi: “Non penso che sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa. E’ una persona che non riesce ad avere un confronto“. Oppini ha poi spiegato il motivo che lo ha spinto ad uscire anzitempo dalla casa.

“Non mi aspettavo mi venisse proposto di uscire la sera stessa, ma visto la situazione che si era creata in Casa, non solo con Tommaso ma anche con gli altri con cui andavo d’accordo, vedevo che c’era una certa sofferenza che potessi in minima parte cambiare idea, ho scelto così nettamente per non tirare avanti un’agonia per me e per gli altri“, queste le parole dell’ex gieffino. Chi vincerà per lui il reality? Naturalmente Tommaso Zorzi.