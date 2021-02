Francesco Oppini e il marito di Stefania Orlando attaccano Dayane Mello

Una serie di azioni che hanno comportato l’inevitabile bufera mediatica contro se stessa. Parliamo ovviamente della modella brasiliana, Dayane Mello e delle sue tattiche di gioco, assunte durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“. Una dichiarazione d’amore che ha sorpreso tutti, sia nella casa che in esterna, aggiunta alla nomination della stessa persona verso la quale ha dichiarato il suo amore, Rosalinda Cannavò, hanno comportato l’ira e la rabbia di tante persone.

A distanza di qualche giorno infatti, anche il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi e l’ex partecipante al GF Vip, Francesco Oppini, hanno voluto esprimere il loro parere sui comportamenti di Dayane. Ospiti di recente a “Casa Chi“, Francesco Oppini ha esordito sottolineando che in realtà questi sono comportamenti che aveva previsto da molto tempo da parte della Mello.

Il telecronista infatti ha più volte sottolineato quei modi di fare strani e criptici di Dayane, anche quando all’epoca era un suo coinquilino. Oppini, infatti giudica Dayane una persona anaffettiva e incoerente. Ecco cosa ha riferito in merito: “Sta giocando in un modo incomprensibile. Quello che ha fatto alla fine mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più controproducente per lei in assoluto […] ok la strategia, ma qui si va oltre“.

Al coro dei personaggi che si sono schierati contro la modella, si aggiunge anche Simone Gianlorenzi, che afferma: “Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto. Non tanto perché ha mandato Stefania al televoto, ma come si è comportata con Rosalinda non è stato bello. Poco prima aveva detto una cosa bellissima e immediatamente dopo le ha segato le gambe“.

L’unica persona che sembra aver preso dunque le parti di Dayane, pare sia solo Samantha De Grenet. Sono stati infatti in molti a criticare la modella. Cosa accadrà adesso? Non resta che attendere la prossima puntata, ma soprattutto attendere lunedì prossimo, quando ci sarà la finalissima.