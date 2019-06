Francesco Monte prepotente e calcolatore? Le parole dell’amica di Giula Salemi

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno messo la parola fine alla loro storia, nata dentro le mura del Grande Fratello Vip e continuata anche una volta finito il reality show. Purtroppo, però, la relazione non ha saputo trovare il giusto equilibrio ed è terminata.

Giulia ha deciso di rendere pubblica la situazione e, visibilmente provata, ha parlato ai suoi followers con il cuore in mano, mostrando tutta la sua disperazione, ma allo stesso tempo tanta voglia di riprendere in mano le redini della sua vita con la consapevolezza di dover ricominciare da sola.

Francesco Monte e Giulia Salemi, le dure parole dell’amica

In questi giorni, è uscita un’intervista su “Nuovo“, il settimanale di gossip e spettacolo diretto da Riccardo Signoretti, rilasciata da un’amica di Giulia che usa parole molto dure verso Francesco Monte. La ragazza, infatti, svela alcuni retroscena della loro storia, dando un quadro che non nobilita per nulla l’ex fidanzato della Salemi.

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato su L’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”, esordisce così l’amica della Salemi che non fa sconti a Monte.

Secondo l’amica di Giulia Salemi, per Francesco Monte sarebbe stata una relazione di interesse

Non si ferma di certo qui e, come un fiume in piena, rivela il suo pensiero senza alcuna remora: “Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci“. Continua rivelando che Giulia non si ribellava a questa situazione perché era molto innamorata di lui e non aveva quella lucidità necessaria per vedere la realtà delle cose.

Infine rivela come sia finita in realtà tra loro, affondando ancora una volta Monte: “Ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”.