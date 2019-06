Francesco Monte minacciato dopo la separazione con Giulia Salemi

Durante la terza edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, Francesco Monte è stato uno dei concorrenti. Il 2018 per lui non è stato dei migliori, poiché oltre ad essersi separato con Cecilia Rodriguez, ha dovuto subire anche una squalifica a “L’isola dei famosi”.

L’attore in questa trasmissione si è classificato in quinta posizione, dietro a Stefano Sala, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi e al vincitore Walter Nudo. Nonostante non abbia vinto, grazie al reality show ha avuto l’opportunità di conoscere Giulia Salemi. I due sono stati insieme per un breve periodo di tempo, fino a quando pochi giorni fa hanno annunciato la loro separazione.

Le parole di Francesco Monte sulle minacce

Francesco Monte, in questi giorni avrebbe ricevuto alcune minacce di morte: “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi?”.

Successivamente sembra fare una piccola accusa anche ai fan, poiché secondo Monte creano delle storie tutte loro come se fossero in un film, che spesso non combaciano con la vita reale: “Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata”. Successivamente, prega i suoi seguaci di accontentarsi delle notizie che hanno saputo fino a questo momento senza fare ulteriori domande sulla sua sfera privata.

Nell’ultimo periodo è stato spesso accusato di essere diventato famoso grazie alla sua vita privata e alle sue vecchie relazioni, come quella con Teresanna Pugliese e Cecilia Rodriguez. Il tarantino smentisce immediatamente questa ipotesi, poiché rivela di lavorare in televisione, e non solo, da ben nove anni.