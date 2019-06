Francesco Cordova ci riprova con Pamela Prati: "Mi manchi, torna da me"

Negli ultimi mesi Pamela Prati ha fatto parlare di sé per via del finto matrimonio con Marco Caltagirone. Nel corso dei mesi, le sue nozze sono diventato sempre più misteriose, e solamente grazie ad alcune ricerche fatte dal sito di “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, abbiamo scoperto della non esistenza dell’imprenditore.

Da qui in poi è crollato il castello di carte, e anche Eliana Michelazzo ha voluto confessare tutta la verità, confermando l’inesistenza di Marco Caltagirone e del suo presunto marito Simone Coppi. L’immagine di Pamela Prati è peggiorata ancora di più nelle ultime settimane, quando ha deciso di rifiutare l’invito di Barbara D’Urso e chiesto un lauto compenso, che in seguito il suo avvocato ha precisato essere un risargimento danni.

Francesco Cordova ci riprova con Pamela Prati

Oltre a Valeria Marini, con cui sta pubblicando numerose storie su Instagram, anche il suo ex fidanzato Francesco Cordova ha deciso di prendere le sue difese. Una relazione nata senza la luce della ribalta, ma che sarebbe durata per ben sette anni. Proprio per questo motivo il ragazzo, di 23 anni più giovane di lei, ha deciso di fare un appello sulla rivista “Diva e Donna“.

In questo appello si può leggere: “Pamela, torna da me. Chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io […] Tu lo sai, ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone”.

Successivamente parla del caso con Marco Caltagirone: “È scattato un campanello d’allarme quando ho saputo che Pamela aveva tagliato completamente con i suoi amici storici non era proprio da lei. Ora vorrei dirle di chiamarmi: ha bisogno di me, ne sono sicuro. Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima”.

Sempre sulla rivista, svela di aver conosciuto Pamela Prati in discoteca nel 2010 ed è stato un vero colpo di fulmine. Ammette di non aver convissuto con lei, stavano insieme tre o quattro volte a settimana, ma ognuno aveva la sua libertà.