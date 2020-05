Francesca Cipriani vuole un figlio e svela il desiderio di partecipare al GF Vip

Francesca Cipriani sta cercando in tutti i modi di trovare un nuovo fidanzato. Come svelato più volte dalla showgirl nei salotti di Barbara D’Urso, in passato ha avuto un ex fidanzato violento che la picchiava. Per questo motivo, a oggi, il suo desiderio resta quello di trovare il vero amore. Bisogna dire che la Cipriani ci ha provato molto nell’ultimo periodo, ma non è stata molto fortunata.

Durante la terza edizione del “Grande Fratello Vip” la “Cipry” ha addirittura tentato di corteggiare Walter Nudo entrando varie volte, come ospite, negli studi di Cinecittà, ma ogni tentativo è finito con un buco nell’acqua. Oltre a quello di avere una relazione stabile e duratura, l’altro sogno di Francesca Cipriani resta quello di partecipare nuovamente al “Grande Fratello”.

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna“, diretto da Angelo Ascoli, ha lanciato un vero e proprio appello nei confronti di Alfonso Signorini. La sua intervista è iniziata parlando della sua vita privata: “Sono pronta ad avere un compagno e un figlio. Forse lo ero anche dieci anni fa. Nel senso che non sono mai stata una che ama andare in giro per locali la notte o che non vuole privarsi della propria libertà, amo la vita in famiglia”.

Tuttavia sa di essersi creata un certo personaggio in televisione e proprio per questo motivo non vuole un uomo geloso che le dica cosa deve fare. Al momento manca però l’incontro con l’uomo giusto e secondo Francesca Cipriani questo è causato dal suo lavoro in televisione. Durante l’intervista però ricorda al pubblico che fa l‘oca solamente quando interpreta il proprio personaggio, ma non quando è in coppia.

Infine lancia un appello ad Alfonso Signorini, dichiarando che lo studio di Cinecittà può essere l’ambientazione ideale per trovare l’amore: “Vorrei partecipare al ‘Grande Fratello Vip’. Il mio esordio è stato proprio lì nel 2006, […] vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l’amore”.