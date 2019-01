Francesca Cipriani parla di un episodio scioccante del suo passato e svela: "Un mio ex ha tentato di ammazzarmi”

Francesca Cipriani, showgirl di successo grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello 6, ha rilasciato una lunga intervista oggi 15 gennaio 2019 nel programma I Lunatici di Rai Radio 2, il format condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Con un racconto a dir poco scioccante l’ex pupa ha svelato un aneddoto del suo passato quando ha rischiato di essere uccisa dal suo ex fidanzato.

Spiegando appunto il suo rapporto conflittuale con gli uomini, la Cipriani ha confessato alcune disavventure amorose che le hanno causato dei problemi molto seri. “Un mio ex fidanzato mi stava strangolando, non vedevo più, non respiravo più. Se non avessi avuto la prontezza di prenderlo a calci tra le parti basse, sarei rimasta lì per terra” ha svelato infatti l’ex gieffina ancora molto provata.

Purtroppo sembra che la stessa Francesca sino ad oggi non sia stata per nulla fortunata in amore viste anche le sue frequentazioni che, nel corso degli anni, si sono rivelate cattive ma soprattutto psicolabili. “Purtroppo quando sei innamorata non riesci al primo avviso a prendere le distanze” ha altresì ammesso l’ex pupa convinta più che mai che certe storie malate annientano solamente a livello psicologico fino a farti sentire una nullità.

Proprio per questo motivo, la Cipriani ha voluto fare un appello direttamente a tutte quelle donne che purtroppo, hanno subìto o continuano a subìre vessazioni da parte dei propri compagni dichiarando “Le persone non cambiano, peggiorano. Una volta ti danno uno schiaffo, poi ti danno una spinta, poi ti mettono le mani alla gola e capita che non ci sia più la possibilità di tornare indietro”. Anche durante la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi la stessa Francesca aveva confessato di essere stata vittima di bullismo quando aveva solamente 12 anni.

In fatto di uomini dunque l’ex gieffina non è stata per nulla fortunata e anche la sua infatuazione nei confronti di Walter Nudo non sembra essere andata a buon fine. L’attore infatti aveva solamente commentato una sua foto su Instagram svelando successivamente di essere stato obbligato a farlo.