Flirt De Martino-Marcuzzi, interviene il settimanale "Chi" con un nuovo spunto e foto inedite

La prima parte di questa estate 2020 è stata infiammata dalla bomba di gossip lanciata da “Dagospia”: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero una storia clandestina. Da quel momento è successa la qualunque, con i diretti interessati che hanno smentito, le riviste di gossip che non solo hanno confermato, ma hanno anche aggiunto particolari inediti, come ad esempio il fatto che Belen Rodriguez abbia scoperto il tradimento del marito grazie all’iPad.

Ogni occasione è stata buona per parlare di questa clamorosa faccenda e adesso, anche se la situazione sembra essersi un po’ affievolita, con la Marcuzzi che si è mostrata in vacanza con il marito Palo Calabresi Marconi, segno questo di voler ricucire il loro rapporto invaso da una crisi evidente; il settimanale “Chi” è intervenuto per la prima volta, provando a fare luce sulla vicenda.

Ricordiamo che Alessia e Stefano hanno lavorato insieme nel 2018, la Marcuzzi conduceva “L’isola dei famosi” e De Martino era il suo inviato in Honduras. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha riavvolto il nastro ed è partita proprio da quel periodo. Il settimanale, ha fornito nuovi spunti e soprattutto pubblicato delle foto inedite che vedono protagonisti Alessia e Stefano ai tempi dell’isola.

Il settimanale “Chi”, ripercorrendo quel periodo, ha spiegato il momento in cui la conduttrice e il suo inviato furono invitati nel backstage per degli scatti che li ritraevano prima di partire con l’edizione de “L’isola dei famosi”. Il racconto del magazine è davvero interessante perché inizialmente parla di una mancata complicità tra coloro che di lì a breve avrebbero condiviso un’importante esperienza professionale, facendo riferimento ad un “clima freddo tra i due“; e poi prosegue evidenziando un cambio repentino e soprattutto il crearsi di un ambiente abbastanza infuocato e a tratti hot.

Dalle pagine della rivista si legge: “Insieme con lo staff del giornale si decide per una cover con De Martino a petto nudo. Inizialmente Stefano è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi di scatti “hot” mai mostrati fino ad oggi. Entrambi ridono, scherzano, lei fa le linguacce e lui risponde sorridendo“.

Ecco quindi che la complicità tra i due c’è stata e anche tanta, considerando poi che era sotto gli occhi di tutti, ed ecco che quello scatto che non doveva esserci ben presto si è trasformato in tanti scatti. Una situazione curiosa, che desta sospetto se si considera come era iniziato il tutto.

Come a più riprese viene specificato all’interno della rivista, le foto sono inedite e mai pubblicate prima, con un feeling innegabile che si è creato tra i due, un gioco di sguardi, di dita che si sfiorano e poi si incrociano e con Alessia che si aggrappa a cavalcioni a Stefano. Dopo quel momento i due si separano, con il ballerino che parte per l’Honduras e l’avventura de “L’isola dei famosi” che prende il via.

Si rivedono durante la finalissima e poi dopo quel momento tra i due pubblicamente è calato il gelo, fino ad oggi dove la bomba lanciata da “Dagospia” ha infiammato l’ambiente dello spettacolo. Insomma, l’analisi del settimanale “Chi” è stata chiara e molto dettagliata, la quale evidenzia come già due anni fa tra Alessia e Stefano è venuta a crearsi un’atmosfera magica, un’intesa palpabile per chi era presente anche se si trattava solo di un servizio fotografico, una situazione per la quale tutti coloro che gli erano intorno in quel momento, non esistessero.

Ancora una volta il dubbio viene insinuato, ancora una volta qualcosa alla base resta e ancora una volta si propende per una situazione poco chiara che vige tra Stefano e Alessia. Addirittura sembrerebbe che la complicità tra i due non sia nata oggi, bensì due anni fa. I diretti interessati continuano a smentire, così come Belen che però ha fatto una dichiarazione un po’ strana: “Un giorno tirerò fuori gli attributi e dirò la verità“. A quale verità si riferisce la showgirl argentina? Non resta che attendere nuovi sviluppi.