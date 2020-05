Flavio Briatore, il ricordo con Lady Diana: "Fu un momento speciale"

Lady Diana, la principessa triste rimasta nel cuore di tutti per la sua infinita dolcezza e bontà d’animo, è tornata alla ribalta delle cronache inglesi per via di alcune rivelazioni della medium Simone Simmons che sostiene, convinta, che Harry sarebbe in forte pericolo dopo l’allontanamento dalla Royal Family e la decisione di trasferirsi a Los Angeles con la moglie Meghan Markle.

Oltre a questo, si parla nuovamente di lei per via di una foto pubblicata sul profilo di Flavio Briatore che testimonia un momento molto importante per l’imprenditore: l’incontro con Lady D e i suoi due figli – allora ancora bambini – William e Harry. L’immagine risale al lontano 1994, l’incontro avvenne nel paddock durante il Gran Premio d’Inghilterra.

Flavio Briatore e lo scatto con Lady Diana

Si vede un emozionato e sorridente Flavio Briatore davanti ad un’altrettanto sorridente Lady Diana: “GP d’Inghilterra 1994. Una visita regale ai box della Benetton Formula. La Principessa Diana con i figli, i Principi William e Harry. Fu un momento davvero speciale“, queste le parole che accompagnano la foto.

Questo scatto che Briatore ha deciso di postare sul suo profilo ufficiale Instagram sembra confermare una velata nostalgia che lo riporterebbe spesso a pensare al suo passato. Ricordiamo infatti che non molti giorni fa è tornato a parlare della sua relazione con la Venere Nera, Naomi Campbell con parole di stima e affetto che hanno rimarcato ancora una volta quanto la statuaria modella abbia lasciato un’impronta indelebile nella moda.

I followers si sono scatenati lasciando commenti di apprezzamento sia per il gesto di Flavio Briatore che per l’indimenticabile principessa che, con il suo stile e la sua eleganza, ha saputo rimanere nel cuore di tutti coloro che l’hanno tanto amata nella sua – purtroppo – breve vita: “Due reali a confronto“, “Che emozione!!! Lady D“, “Tanta stima Flavio” questi alcuni dei commenti lasciati accanto al post.