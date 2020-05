Flavio Briatore parla della sua ex fiamma Naomi Campbell: "Dopo di lei il nulla"

Flavio Briatore è tornato alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni fatta su una sua ex compagna, la bellissima top model americana Naomi Campbell, mito vivente delle passerelle, che il 22 maggio prossimo spegnerà 50 candeline. La loro love-story in passato fece sognare in tanti e alimentare il gossip.

Nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine di “Chi” il magnate del divertimento di lusso ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua celebre ex fiamma, una donna unica nel suo genere e fuori dal comune. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha rivelato degli inediti sulla Venere nera, definendola “una donna con un gran cuore“, disposta a far di tutto per i suoi amici.

Flavio Briatore parla per la prima volta di Naomi Campbell

Briatore fa una premessa prima di iniziare il suo racconto sulla Campbell, sottolineando che bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome nel panorama internazionale. “Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio Naomi era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre”rivela l’imprenditore.

Il racconto prosegue rivelando come si vive accanto al fianco di Naomi: “Evitando la corte dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco“.

Per Flavio nessuno quindi può essere paragonato alla Campbell, perché Naomi riusciva a fare notizia anche quando non c’era nessuna notizia. Ora come allora, la Venere nera catalizza l’attenzione del gossip , infatti la sua immagine in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Briatore ha commentato dicendo che nulla è cambiato.

“Segno che Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla” ha concluso Briatore. Prima di giudicare l’irascibilità di Naomi occorre conoscere la sua storia, non sempre facile: uscita di casa a 11 anni, a 12 lavorava già con Bob Marley, insomma ha vissuto dei momenti difficili e ha affrontato la vita troppo presto.

Briatore ha definito i litigi con Naomi normale amministrazione, perchè lui sapeva con chi aveva a che fare: una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti; poi ha aggiunto: “Però era Naomi e se Naomi sposta un bicchiere, si sposta il locale“. Come sono i rapporti oggi tra i due? Flavio pensa che Naomi ha 6 vite davanti piene di luce, come il suo cuore. Se Flavio avesse bisogno di lei e la chiamasse alle due di notte, ha affermato l’imprenditore, Naomi sicuramente andrebbe in suo aiuto.