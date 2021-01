Flavia Vento pentita di aver abbandonato il GF Vip: "Spero di rientrare nella prossima edizione"

La prima ad aver deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il “Grande Fratello Vip” è stata Flavia Vento. Ai tempi si è trattato di una decisione totalmente inaspettata, dal mometo che la showgirl ha deciso di prendere questa decisione dopo neanche 24 ore dal suo ingresso negli studi di Cinecittà.

Intervistata pochi giorni dopo il suo ritiro da “Il Giornale“, Flavia Vento rivela di aver abbandonato la trasmissione per stare vicina ai suoi animali: “Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo”.

Flavia Vento si pente della sua scelta

Sin da subito la Vento ha rivelato di aver preso questa decisione in maniera fin troppo frettolosa e soprattutto agli inizi svela che sarebbe rientrata nuovamente nella casa del “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, a causa del ritiro fatto di sua spontanea volontà, Alfonso Signorini insieme ai propri autori non ha potuto farla rientrare come concorrente.

A quanto pare però Flavia Vento non ha ancora smesso di pensare alla sua esperienza vissuta negli studi di Cinecittà e, con un post pubblicato su Instagram, si candida già per una possibile prossima edizione del “GF Vip”: “Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita. L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un altra edizione. Baci”.

Ovviamente a oggi resta del tutto prematuro parlare della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” siccome la quinta, come svelato da Alfonso Signorini nei giorni scorsi, dovrebbe finire il 1 marzo. Non va escluso che comunque la Vento possa provare a far parte de “L’Isola dei Famosi” per la terza volta, anche se al momento non è circolata nessuna voce in merito.