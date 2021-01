GF Vip, Signorini rivela la data della finale

Secondo le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, la trasmissione doveva finire nella giornata del 26 febbraio. In realtà il direttore del settimanale “Chi“, durante la scorsa diretta, è stato abbastanza vago in merito a una presunta data dichiarando che sarebbe durato al massimo due o tre settimane in più.

Sin da subito Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno mostrato i primi malumori, e durante tutta la settimana si sono lamentati con gli autori per questa decisione. Per questo motivo, negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile addio per i due amici, anche se al momento stanno cercando in ogni modo di resistere.

La nuova data della finale e la reazione dei concorrenti

Finalmente nella puntata del 25 gennaio Alfonso Signorini ha annunciato la data della finale che, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe ricevere ulteriori rinvii: “Questo viaggio infinito è nel guinnes della televisione Per rendervi conto della cosa noi siamo alla 34ma puntata! È il pubblico a chiedere quello che stiamo facendo. Vi avevo anticipato che la finale non sarebbe stata l’8 febbraio. Grande Fratello Vip finirà lunedì 1 marzo”.

Anche in questa circostanza Tommaso Zorzi mostra tutto il malumore per questa nuova data, e probabilmente si sarebbe aspettato un rinvio molto più corto e non di quasi un mese. A lui si aggiungono anche gli altri concorrenti presenti negli studi di Cinecittà, in cui dichiarano che si sarebbero aspettati una data totalmente diversa.

Alfonso Signorini però non si piega ai loro malumori e ci tiene a sottolineare che: “Ognuno è libero se vuole di tornasene a casa, però se rimanete lo farete con l’entusiasmo di sempre”. Intanto, sempre nella stessa diretta, viene annunciato l’ingresso nella Casa di Alda D’Eusanio per la giornata di venerdì.