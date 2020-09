Flavia Vento, dopo l’addio al GF Vip non ha ancora fatto ritorno a casa

Il reality show più amato dagli italiani è iniziato da pochi giorni e ha già creato una serie di vicende che ha intrattenuto il pubblico da casa, incollandolo alla tv, spinto a conoscere i risvolti delle situazioni createsi dopo appena poche ore dall’inizio del programma. Si parla ovviamente dello show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip“. La prima vicenda all’ordine del giorno, appare proprio quell’abbandono prematuro del gioco da parte della soubrette Flavia Vento.

Come in molti hanno avuto modo di apprendere, il motivo principale di questa decisione della Vento, a distanza di appena poche ore, è stato dipeso unicamente dalla troppa nostalgia che aveva dei suoi cani, troncando anzitempo la sua esperienza nella villa di Cinecittà. Sembra però che la donna, ancora oggi non sia riuscita a raggiungere la sua abitazione, per poter riabbracciare i suoi amici a quattro zampe.

Come mai questa attesa? A rivelare qualche notizia in più ci pensa l’influencer Amedeo Venza, che tramite una serie di storie su Instagram, ha rivelato che è riuscito a parlare telefonicamente con la soubrette, spiegandogli il motivo del suo trattenimento: “ho raggiunto Flavia Vento al telefono e ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza“.

Venza aggiunge che la telefonata si è conclusa in maniera alquanto strana, ovvero sembra che la Vento abbia troncato di botto la telefonata, attaccando improvvisamente il telefono. Non sono ancora del tutto chiari i motivi della permanenza in hotel da parte della Vento, ma molto probabilmente sarà dipeso dal fatto che la donna parteciperà, prima di abbandonare definitivamente il gioco, alla puntata del 18 settembre, in studio.

Giorni di tensione anche per il cantante bresciano, Fausto Leali, che a causa delle sue esternazioni a proposito dei due dittatori, Mussolini e Hitler, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica sul web. In molti hanno proposto la squalifica dal gioco per Leali, ma con ogni probabilità, la produzione si limiterà ad un semplice invito ad una rettifica da parte del cantante, circa le sue esternazioni fatte nelle scorse ore sui dittatori succitati.