Grande Fratello Vip, frase shock di Fausto Leali su Mussolini: il web chiede l’eliminazione

Il “Grande Fratello Vip” è iniziato da pochi giorni e già si parla di provvedimenti ed eliminazioni. Un’edizione che già deve affrontare la difficile situazione causata dall’emergenza Coronavirus, e ora anche il malcontento del web dopo alcune frasi di Fausto Leali riguardanti Benito Mussolini.

I concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, spesso e volentieri dimenticano in fretta di essere ripresi 24 ore su 24 e dopo pochi giorni nella Casa non sentono più l’ingombro delle telecamere, così si lasciano andare a dichiarazioni che infastidiscono i telespettatori e urtano la sensibilità del web.

Grande Fratello Vip, le frasi incriminate pronunciate da Fausto Leali

Questo è accaduto anche a Fausto Leali mentre stava chiacchierando in piena notte e si è fatto scappare alcune considerazioni che non sono per nulla piaciute ai fan del programma che ancora seguivano la diretta. Il cantautore, parlando di Mussolini, avrebbe dichiarato: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”.

Subito sul web sono rimbalzati commenti che invocavano la squalifica di Leali: “Certe affermazioni nel 2020 sono da galera.Deve essere squalificato immediatamente” , “Due pazzi (Hitler e Mussolini, n.d.r.) che hanno sterminato, torturato, e questo dice che ha fatto delle cose strepitose. Che schifo” e ancora: “Infatti anche noi ti ricorderemo per questa figura di me*da e per la squalifica che arriverà a breve, ciao Fausto”.

La regia del programma, non appena si è resa conto di quello che stava accadendo, ha subito cambiato inquadratura, ma ormai il danno era fatto e le frasi di Fausto Leali erano state mandate in onda e ascoltate dal pubblico attento, giudice sovrano e severo che non perdona. Staremo a vedere, a questo punto, il Grande Fratello cosa deciderà di fare.