Fiorella Mannoia su Maradona: "Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio"

Dopo la morte di Diego Armando Maradona sono stati molti i post scritti in rete per dare un ultimo saluto all’ex calciatore. La cantante Laura Pausini ha invece espresso un suo commento non molto positivo: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate”.

Queste parole hanno avviato una polemica sui social che vede i fan della cantante schierati in due posizioni. C’è chi incoraggia le parole della donna e chi non accetta questo pensiero. La Pausini ha poi cancellato il post, forse per far placare le polemiche.

Poco dopo l’accaduto, è intervenuta Fiorella Mannoia che, attraverso un post in rete, ha commentato: “Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio“. Maradona, infatti, ci ha lasciato proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. La cantante ha concluso il post invitando le persone a far cessare le polemiche.

In molti hanno pensato che quest’ultimo post sia stato scritto per bacchettare il commento di Laura Pausini. Un utente ha infatti domandato alla Mannoia cosa ne pensasse di quel tweet che ha scatenato la bufera. La donna ha dichiarato di non sapere nulla del commento della Pausini e di aver scritto il post dopo aver letto i pensieri di molti utenti. Sembra quindi che non ci siano state frecciatine tra le cantanti, ma che si tratti solo di casualità.

C’è da dire che entrambe le cantanti lottano contro la violenza sulle donne. Il prossimo giugno saranno insieme a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Gianna Nannini sul palco di Campovolo. Lì ci sarà lo spettacolo intitolato “Una, nessuna, centomila“, organizzato per raccogliere i fondi necessari per finanziare i centri antiviolenza.