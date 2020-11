Laura Pausini su Maradona: "Fa più notizia la sua morte che la giornata della violenza sulle donne"

Come per ogni 25 novembre si festeggia la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nata nel dicembre del ’99 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne che causa migliaia di morti ogni anno.

L’evento però è stato oscurato in questa edizione per la morte di Diego Armando Maradona, che ha conquistato le prime pagine e le trasmissioni di ogni parte del mondo. Anche molte vip del nostro paese, come per esempio Cristina d’Avena e Cristiana Capotondi, hanno voluto ricordare l’ex fuoriclasse del Napoli con un post sui loro profili Instagram.

Le parole di Laura Pausini

Una delle poche ad essere andate controcorrente su questo argomento è Laura Pausini, che ha usato sempre i social network per mostrare tutto il suo dissenso dietro a questi ricordi. Infatti l’artista, in un post cancellato per le molteplici critiche ricevute, definisce ingiusto ricordare un uomo assai discutibile al di fuori del campo per dimenticarsi la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ecco le parole di Laura Pausini in questo post: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Fiorella Mannoia ha invece voluto rispondere in maniera dura a tutti coloro che stanno mugugnando dopo la morte del fuoriclasse argentino: “Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio”. Nonostante pare aver lanciato una frecciatina nei confronti della Pausini, la Mannoia rispondendo ad alcuni fan dichiara che in quella circostanza non aveva ancora letto le dichiarazioni della sua collega.