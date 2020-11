Morto Diego Armando Maradona: aveva appena compiuto sessant’anni

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Pochi altri lutti saranno in grado di colpire con altrettanta forza il mondo del calcio italiano. Sì, perché Diego Armando Maradona non era solo un ex calciatore del campionato italiano: per migliaia di tifosi era il Calciatore, l'Attaccante, il Campione per eccellenza, colui che univa genio e sregolatezza, ma anche tanto cuore. Come quello, ormai infranto, della sua Napoli.