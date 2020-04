Fernanda Lessa nella bufera dopo il gesto con le forbici: l’attacco di Deianira Marzano

Fernanda Lessa ha scatenato una grossa polemica sui social per via dell’uso improprio di un paio di forbici durante un video pubblicato sul suo profilo Instagram, scatenando così l’indignazione del popolo del web e non solo, che ha etichettato il contenuto del messaggio inviato dalla gieffina come pericoloso e altamente diseducativo.

La modella e dj sudamericana ha già fatto parecchio parlare durante la sua recente partecipazione al reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 4” – condotto da Alfonso Signorini – dove si è resa autrice di alcuni rituali per allontanare le energie negative, che secondo la gieffina arrivavano da Antonella Elia. Le pratiche alquanto singolari di Fernanda hanno alimentato un fervido dibattito sia dentro che fuori la casa.

Come in molti sapranno il percorso di Fernanda Lessa all’interno della casa di Cinencittà del “Grande Fratello Vip” è stato contraddistinto, oltre che da grandi litigi con la sua acerrima nemica Antonella Elia, anche da alcune scene di magia nera che hanno creato sconcerto e perplessità nel pubblico televisivo.

Grazie al “Grande Fratello Vip”, i telespettatori hanno potuto apprendere qualcosa di più della storia di Fernanda Lessa, segnata profondamente anche da eventi dolorosi come la dipendenza dall’alcol ma anche da storie d’amore sfortunate. Da anni ormai Fernanda sta facendo i conti con questo drammatico passato e anche grazie alla psicoterapia la gieffina sta riprendendo la vita nelle sue mani.

Nelle ultime ore la Lessa è tornata protagonista sui social network, dove ha pubblicato un video in cui mostra come respirare correttamente durante questi giorni di quarantena, combattendo quindi l’ansia. Fin qui nulla di clamoroso, ma il bello sta per arrivare; infatti Fernanda, sorprendendo tutti, ha proseguito la sua clip con un gesto a dir poco estremo e violento, fingendo di infliggersi una pugnalata all’addome con un paio di forbici. Il tutto corredato da una espressione terrificante e agghiacciante.

E’ bastato, dunque, questo raccapricciante epilogo perché Fernanda finisse al centro di una bufera mediatica: il popolo dei social è infatti indignato e furioso per il video della Lessa, definito da molti pericoloso e diseducativo. Tra i tanti che hanno mosso perplessità sulla scelta di Fernanda, c’è anche l’opinionista di gossip Deianira Marzano, che non ha perso tempo replicando duramente sui social: “Ma non ti vergogni? Ci stanno i minori! Prima eri nel dimenticatoio, ora è colpa di chi ha dato la visibilità“.