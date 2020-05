Fernanda Lessa, lo straziante ricordo del figlio defunto: "19 anni nel cuore"

Fernanda Lessa ha voluto ricordare un momento della sua vita estremamente doloroso. Seppur lontano nel tempo, quel dolore per il figlio venuto a mancare non è né dimenticato, né sopito. Così, nel giorno dell’anniversario della sua morte ha voluto scrivere un post per inviargli degli auguri virtuali.

Il suo piccolino è nato con una malformazione cardiaca che gli ha permesso di restare in questo mondo solo per una breve settimana. Appena i medici si sono accorti di queste complicazioni, hanno deciso di sottoporlo ad un intervento per cercare di salvarlo. Il bimbo è stato poi trasferito in terapia intensiva per 15 giorni, ma purtroppo non è ruscito a superare l’operazione.

Fernanda Lessa, la dedica al figlio scomparso

La stessa Fernanda, dopo la terribile notizia che il suo bimbo non sarebbe riuscito a crescere, ha dovuto sottoporsi ad un intervento al cuore per evitare problematiche future. Joaquim, questo il nome scelto per il piccolino, oggi avrebbe compiuto 19 anni: “Pancione dell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000. Grazie per il supporto della famiglia”.

Tra i tanti messaggi che cercano di far sentire un po’ meno sola la modella brasiliana, spiccano quelli di Teresanna Pugliese, Samantha De Grenet e Clizia Incorvaia. Ricordiamo che la Lessa è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e in quell’occasione aveva raccontato di aver scoperto che era stata proprio lei a trasmettere questa malformazione al suo bimbo. Un particolare che le aveva arrecato ulteriore dolore.

Il suo percorso nel reality show non è stato sempre in discesa, infatti chi ha seguito il GF condotto da Alfonso Signorini, ricorderà senz’altro le liti furiose con Antonella Elia, l’ultima delle quali è sfociata in uno scontro fisico. Ora la Lessa ha ripreso la sua vita di sempre e sta affrontando la sua quarantena in famiglia.