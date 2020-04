GF Vip, Fernanda Lessa parla del bacio saffico con Clizia: "Ho avuto voglia"

Fernanda Lessa ha avuto modo di parlare del bacio saffico scambiato con Clizia Incorvaia nel corso della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“. La modella ha voluto far chiarezza attraverso un commento su Instagram, spiegando i motivi che l’hanno spinta a baciare Clizia: “Nella casa ho avuto voglia e ho baciato Clizia”.

Questa è la risposta della modella brasiliana alla domanda ricevuta da un utente, ma oggi la Lessa è felicemente sposata con Luca Zocci, con il quale ha avuto due figli. Fernanda Lessa ha portato nel reality la sua storia legata al percorso di disintossicazione dall’alcol. Ha voluto dare messaggi di speranza, ricordando i periodi più bui della sua esistenza, ma è riuscita a superare il peggio.

La showgirl si distingue per essere molto presente sui social, al punto da divenire un personaggio divisivo. Nel corso del suo percorso nel reality, è stata al centro di continue liti con Antonella Elia e la vincitrice Paola Di Benedetto. In un momento di solitudine, la Lessa potrebbe aver colmato questo proprio stato d’animo concedendosi un bacio con la Incorvaia.

Non c’è stato alcun segnale di gelosia da parte di Paolo Ciavarro, ma la Lessa è riuscita ad incidere in maniera particolare sull’ultima edizione del reality show della Mediaset. Si è messa in risalto per alcune dichiarazioni che hanno aumentato l’attenzione su di lei.

La modella brasiliana, naturalizzata italiana, ha anche raccontato una precedente storia omosessuale e si è distinta per la propria sincerità, uno dei motivi per i quali è stata apprezzata dal pubblico. Si tratta di una delle qualità che le ha permesso di proseguire il suo percorso quasi fino alla puntata finale.